"Подергивало при каждом выстреле": звезды сериалов на НТВ оказались в "Горячей точке"

Главные роли в картине исполнили Арсений Робак и Александр Носик. По сценарию герои артистов, молодой парень и его отчим, пытаются противостоять распоясавшимся бандитам.
Участие в многосерийном фильме "Горячая точка" заставило 25-летнего Арсения освоить новые навыки. Робак научился владеть стрелковым оружием.
"Поначалу мне не удавалась стрельба из пистолетов и автоматов: несмотря на то, что патроны были холостые, меня все равно подергивало, и при каждом выстреле я моргал. Но со временем я приспособился и мог это контролировать. Мне много помогал Александр Носик, показывал, как держать автомат, прицеливаться, правильно с ним ползать", – признался молодой актер.
Теленовелла "Горячая точка" повествует о молодом парне Жене, который возвращается в родной город из Чечни после семилетней службы по контракту. Дома его ждут неприятные сюрпризы. Он узнает, что его бывшая возлюбленная употребляет наркотики, а лесопилку, которой владеют мать и отчим, пытаются отобрать бандиты.
Пытаясь решить семейные проблемы, герой сериала "Горячая точка" переходит дорогу очень опасным людям. В итоге Женя понимает, что со злом надо бороться в масштабах города. В этом непримиримому персонажу помогут верные друзья.
"Мне очень понравилась история и то, как интересно прописан мой персонаж. Он своего рода альтруист. Человечность, не утерянная за время войны, на дает ему пройти мимо трудностей близких людей. Можно сказать, что референсом моего героя был Данила Багров, герой Сергея Бодрова из фильма "Брат", – говорит о своей роли Арсений Робак.
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