Деми Роуз без белья свела с ума мужчин

Девушка облачилась в бюстгальтер с драпировкой и пляжную юбку, состоящую из двух соединенных тонкими завязками полотен ткани. Дополнили образ декоративные рукава. Аутфит был подобран в синем, фиолетовом и розовом тонах.
Появление Деми стало ярким событием. Роуз привлекала восхищенные взгляды.
Британская Кардашьян опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик. На нем она сначала проходит мимо гостей, а затем оборачивается и игриво улыбается в камеру. На записи видно, как мужчины буквально сворачивают шеи, пожирая красотку глазами.
Это и неудивительно, ведь Деми не надела под полупрозрачный наряд нижнее белье, сообщает Пятый канал. При ярком солнце тонкая ткань просвечивает. К слову, британской Кардашьян действительно есть, чем похвастаться.
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