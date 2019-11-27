Мокрая и голая: британская Кардашьян выставила напоказ сочную грудь

Девушка показала себя во всей красе. На опубликованных в ее личном микроблоге снимках Деми позирует на фоне живописного заката в одних трусиках. Рассеянный свет акцентирует внимание на "достопримечательностях" модели.
Впечатляют и кадры, где британская красотка стоит под водой. Капли стекают по загорелой коже и роскошной шевелюре Роуз, играя отблесками в лучах заходящего солнца.
Этой фотосессией модель решила отпраздновать новую покоренную вершину. Деми пояснила, что на ее страницу в соцсети "Инстаграм" подписаны 11 миллионов человек.
Поклонники не смогли пройти мимо зачаровывающих снимков. Они отметили, что красотка выглядит сексуально и роскошно. Кроме того, пользователи посоветовали Роуз приглядеться к фотографу, отмечает Life.
"Это фото великолепно. Королева в комплекте", "Выглядит так, словно ты на другой планете. И ты сама неземная", "Кроме шуток, ты должна встречаться со своим фотографом", – высказались комментаторы.
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