Корчевников показал разбитую инсультом Русланову
Последние годы Русланову подводит здоровье. В 2009 году артистка пережила сердечный приступ, а после перенесла операцию на сердце.
В 2014 году Нина Иванова вновь оказалась на больничной койке – звезду разбил инсульт. Восстановление после болезни затянулось, однако сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше. Артистку поддерживает единственная дочь Алеся. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1", наследница звезды рассказала, что ее мама настоящий боец.
На съемках шоу Бориса Корчевникова присутствовала и сама актриса. Звезда отметила, что привыкла к трудностям, ведь она выросла в детском доме. Она не знала ни своих родителей, ни даже даты своего рождения.
Первым мужем Нины Ивановны был юрист и предприниматель Геннадий Рудаков, у пары родилась дочка Алеся. Врачи запрещали Руслановой рожать, но она пошла на риск. На седьмом месяце мне сказали, что у меня порок сердца, мне сказали, что я должна выбрать либо свою жизнь, либо жизнь дочери. Я подписала бумагу, что в случае летального исхода спасать дочь. Я готова была умереть, лишь бы дать жизнь человеку", — рассказывает Русланова.
Артистка отметила, что из-за работы на семью времени не оставалось. В начале 90-х ее брак распался, звезда считает, что именно она разрушила семью. Муж не мог выдержать ее непростого характера. Дочь знаменитости поведала, что, несмотря на развод, родители не перестали общаться. Бывший супруг Руслановой активно участвует в жизни артистки.
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