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Шоу-бизнес

Нину Русланову выписали из больницы

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Народную артистку России Нину Русланову выписали из больницы, передает телеканал РЕН ТВ. Дочь актрисы отметила, что она чувствует себя хорошо.

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Нина Русланова обрела всероссийскую славу благодаря съемкам в фильмах "Афоня", "Зимняя вишня" и "Завтра была война". Всего актриса приняла участие в создании более 150 картин. Руслановой 72 года. У нее есть дочь и внук. 23 августа в СМИ появилась информация, что артистка была экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем. Ее дочь подчеркнула, что речь идет о плановой госпитализации.

27 августа 2018, 16:02

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