"С любовью, Натуся!" Николаев ответил на нежные слова Королевой

Сегодня, 17 января, круглую дату отмечает автор-песенник Игорь Николаев. По этому поводу именинник обменялся теплыми словами со своей бывшей женой, певицей Наташей Королевой.

У Игоря Николаева юбилей. Прославленному артисту исполнилось 60 лет. Одной из первых именинника поздравила его бывшая жена Наташа Королева. Она обнародовала видео, в котором юбиляр представлен, начиная с детского возраста и заканчивая нынешним. "С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич!!! @igor_nikolaev_music Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир делая его прекраснее и добрее!!! С любовью Натуся!!! ( орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась с нежными словами к бывшему мужу Наташа Королева.

Интересно, что Игорь Николаев отреагировал на послание экс-супруги. "Спасибо, Наташа, за поздравление! Помню только хорошее! Счастья тебе!" – поблагодарил именинник. Поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях юбиляру, а также поддались ностальгии, вспоминая те хиты, которые были созданы во времена творческого и супружеского союза Наташи Королевой и Игоря Николаева.

По мнению некоторых фанатов, именно благодаря Николаеву Королева стала популярной и добилась того, что теперь имеет. Судя по тому, как неизменно тепло о бывшем муже отзывается Наташа, она это и сама прекрасно понимает.

Что же касается самого Игоря Николаева, был период, когда он очевидно был обижен на жену, ушедшую от него к мускулистому стриптизеру Сергею Глушко. К счастью, по прошествии времени автор-песенник нашел в себе силы отпустить ту ситуацию и жить дальше. К тому же Николаев встретил другую женщину – певицу Юлию Проскурякову – и обзавелся вторым ребенком.

В свежем интервью Игорь Николаев признался, что отказался от исполнения многих своих песен, которые стали хитами. Например, от тех же "Дельфина и русалки", композиции, ставшей визитной карточкой Игоря Николаева и Наташи Королевой. По мнению автора-песенника, некоторые его творения негативно сказались на его (и не только его) судьбе.