"Чужое лицо": переделанную Королеву перестали узнавать

Наташа Королева показала новую внешность во всей красе. Однако ее свежий снимок вызвал у многих поклонников отторжение.



Звезда опубликовала в "Инстаграм" художественное фото, сделанное в студии. Пользователи Сети посчитали, что лицо певицы потеряло индивидуальность.

В кадре Наташа Королева предстала с ярким макияжем и павлиньими перьями. Помимо комплиментов от самых преданных фанатов знаменитость получила море критических замечаний. Мол, и фотошопа много, и макияж агрессивный.

Материал дополняется