"Чужое лицо": переделанную Королеву перестали узнавать

Звезда опубликовала в "Инстаграм" художественное фото, сделанное в студии. Пользователи Сети посчитали, что лицо певицы потеряло индивидуальность.
В кадре Наташа Королева предстала с ярким макияжем и павлиньими перьями. Помимо комплиментов от самых преданных фанатов знаменитость получила море критических замечаний. Мол, и фотошопа много, и макияж агрессивный.
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