"Как у вас язык повернулся": встретившийся с дамой Лазарев жутко оплошал

Сергей Лазарев спровоцировал жаркие споры в Сети. Обыватели утверждают, что вокалист оскорбил незнакомку в магазине.

В Интернете обсуждают свежее видео с участием популярного вокалиста. В кадре Сергей Лазарев прогуливается среди полок супермаркета. На пути артиста встречается женщина-промоутер.

Дама предлагает певцу попробовать творог с черникой от известного производителя. Тот с удовольствием соглашается отведать десерт.

Ролик Сергей Лазарев опубликовал в личном "Инстаграм". "Если бы не эта очаровательная бабушка, ни за что бы не остановился! Но вы только посмотрите, мне кажется, она каждому напомнила свою родную! Такая же добрая, приветливая… Еще и угощает вкусненьким! Творог с детства обожаю, совесть не позволила съесть все на дегустации, набрал домой))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал певец.

Некоторых посмотревших видео обывателей возмутило, что Сергей, общаясь с дамой, называет ее "бабушка". Дескать, женщина не выглядит такой уж старой.

"Сергей, ну как у вас язык повернулся назвать женщину, пусть и в солидном возрасте, бабулей? Айайай😺", "Женщина могла обидеться за бабулю))", "Да, мне тоже так показалось) Она не так уж и стара, можно было и женщиной назвать, или вообще воздержаться от того, чтобы как-то называть", "А не оскорбили вы ее?))) Я не вижу тут бабулю, прекрасная молодая женщина😂", – распекали оплошавшую знаменитость пользователи Сети.

К слову, были и те, кто не увидел в обращении Сергея Лазарева ничего предосудительного. Поклонники отметили, что ролик рекламный, постановочный, поэтому вокалист, скорее всего, произносил текст по сценарию.

"Это сейчас везде такие люди, которые в каждом сказанном слове видят оскорбление?", "Какой текст написали, такой и сказал))) не похоже это на случайную встречу в магазине) и Сергей прям пробует открытый йогурт пластиковой ложкой 🙈 я бы не рискнула, а тут звезда... 😉", – рассуждали подписчики Сергея Лазарева.