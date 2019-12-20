"Как у вас язык повернулся": встретившийся с дамой Лазарев жутко оплошал

В Интернете обсуждают свежее видео с участием популярного вокалиста. В кадре Сергей Лазарев прогуливается среди полок супермаркета. На пути артиста встречается женщина-промоутер.
Дама предлагает певцу попробовать творог с черникой от известного производителя. Тот с удовольствием соглашается отведать десерт.
Ролик Сергей Лазарев опубликовал в личном "Инстаграм". "Если бы не эта очаровательная бабушка, ни за что бы не остановился! Но вы только посмотрите, мне кажется, она каждому напомнила свою родную! Такая же добрая, приветливая… Еще и угощает вкусненьким! Творог с детства обожаю, совесть не позволила съесть все на дегустации, набрал домой))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал певец.
Некоторых посмотревших видео обывателей возмутило, что Сергей, общаясь с дамой, называет ее "бабушка". Дескать, женщина не выглядит такой уж старой.
"Сергей, ну как у вас язык повернулся назвать женщину, пусть и в солидном возрасте, бабулей? Айайай😺", "Женщина могла обидеться за бабулю))", "Да, мне тоже так показалось) Она не так уж и стара, можно было и женщиной назвать, или вообще воздержаться от того, чтобы как-то называть", "А не оскорбили вы ее?))) Я не вижу тут бабулю, прекрасная молодая женщина😂", – распекали оплошавшую знаменитость пользователи Сети.
К слову, были и те, кто не увидел в обращении Сергея Лазарева ничего предосудительного. Поклонники отметили, что ролик рекламный, постановочный, поэтому вокалист, скорее всего, произносил текст по сценарию.
"Это сейчас везде такие люди, которые в каждом сказанном слове видят оскорбление?", "Какой текст написали, такой и сказал))) не похоже это на случайную встречу в магазине) и Сергей прям пробует открытый йогурт пластиковой ложкой 🙈 я бы не рискнула, а тут звезда... 😉", – рассуждали подписчики Сергея Лазарева.
Популярные темы форума
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
СЕКС ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
Покойная, ты ли это в невеста ходишь?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.
На этом форуме только Отмороженный.