Ургант на всю страну показал опухшего донельзя Киркорова

Телеведущий Иван Ургант начало своего вечернего шоу посвятил тяжелому для многих россиян выходу на работу после новогодних праздников. В связи с темой программы, знаменитость показала на всю страну донельзя опухшего Филиппа Киркорова.

Певец предстал перед зрителями в неприглядном виде. Его голову украшала забавная шляпа в виде большого паука, накрытого сетчатой тканью, имитировавшей паутину. Артист надел красный канекалоновый парик с крупными кудрями, что сделало его образ более комичным. На снимке лицо Киркорова кажется опухшим из-за того, что, позируя, он наклонил голову.

Ургант назвал короля отечественной эстрады "официальным лицом окончания каникул", отмечает издание Teleprogramma.pro. Кроме того, телеведущий окрестил его "ведьмой трудобудня", вызвав шквал смеха у аудитории. По всей видимости, Иван имел в виду выражение лица Филиппа Бедросовича – на снимке певец явно задумался о чем-то невеселом.

Ранее Ургант угодил в скандал из-за своих шуток. В Рождество вышел выпуск программы с французским актером Жераром Депардье. Артист и телеведущий позволили себе высказывания, оскорбившие православных. Депардье заявил, что не верит ни в Бога, ни в поваров, а затем вовсе сравнил Иисуса Христа с жертвенным поросенком. В ответ Ургант смеялся и юморил.

На тот выпуск отреагировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян: "На мой взгляд, было этической ошибкой приглашать неверующего человека в передачу, которая выходит на Рождество. Наверное, хуже было бы только, если бы в это шоу 7 января пригласили Владимира Познера, который уже неоднократно высказывался о том, что он атеист".