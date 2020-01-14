Корчевников разлучил Дроздову с Певцовым

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов 25 лет состоят в браке. К знаменательной дате в семейной жизни популярная актриса решила подойти нестандартно. Она официально взяла фамилию мужа. Когда Борис Корчевников представил пару, те вышли к зрителям с атрибутами молодоженов. Зал приветствовал артистов бурными аплодисментами.
Не успели гости как следует расположиться на одном диване, как Борис Корчевников их разлучил. Ведущий попросил Ольгу Дроздову поменяться с ним местами. Усевшись рядом с Дмитрием Певцовым, тот предложил ему ответить на несколько вопросов о его избраннице, чтобы "выкупить" ее. Так, Борис Корчевников предложил артисту несколько карточек с отпечатками губ, чтобы тот угадал, которые из них Ольгины. Певцов не смог ответить правильно, поэтому ему пришлось вручить Кочевникову деньги.
Отметим, что Ольга Дроздова старалась помочь мужу и подсказывала как могла. Однако ее знаки не всегда были верно поняты Дмитрием. Самое интересное, что потом ситуация повторилась с той лишь разницей, что теперь "выкупать" любимого человека пришлось артистке.
Кстати, Ольга Дроздова справилась куда лучше с заданиями. Например, оказалось, что она помнит некоторые эпизоды фильмов Дмитрия Певцова. Выяснилось, что артистка сама их режиссировала.
Ольга и Дмитрий не были бы вместе, если бы тот не согласился на ее условие – стать "хоть каким-нибудь" отцом его сыну Даниилу от предыдущих отношений. Долгих 15 лет у пары не было детей. Дроздова призналась, что считает это епитимьей за ранее сделанный аборт. Сейчас у пары растет сын Елисей, в котором родители души не чают.
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