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Ноя. 23, 2017
просмотры: 123

Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого "Легенда о Коловрате". На презентации блеснули редко выходящие в свет актеры Ольга Дроздова и Алексей Серебряков. По мнению фанатов, артисты заметно постарели с тех пор, как сыграли вместе в сериале "Бандитский Петербург", однако все равно выглядят великолепно.

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