Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого "Легенда о Коловрате". На презентации блеснули редко выходящие в свет актеры Ольга Дроздова и Алексей Серебряков. По мнению фанатов, артисты заметно постарели с тех пор, как сыграли вместе в сериале "Бандитский Петербург", однако все равно выглядят великолепно.