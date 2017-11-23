Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого "Легенда о Коловрате". На презентации блеснули редко выходящие в свет актеры Ольга Дроздова и Алексей Серебряков. По мнению фанатов, артисты заметно постарели с тех пор, как сыграли вместе в сериале "Бандитский Петербург", однако все равно выглядят великолепно.
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