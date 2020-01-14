"Красивая, а ведь бабушка": Марина Юдашкина похвасталась сексуальной фигурой

В Сети появилась фотография Марины, сделанная на отдыхе. Супруга звездного кутюрье похвасталась тонкими ногами и осиной талией. Откровенный снимок в белом бикини буквально взорвал "Инстаграм" немолодой Юдашкиной: "Вот это фигура!!! Чаще хвалитесь!", "Молодая девушка, а ведь бабушка!", "Статуэточка!"
Не остались в стороне и звезды российского шоу-бизнеса. "Фигурка что надо", – порадовалась Анита Цой. "👍🌟" – была лаконична Кристина Орбакайте. "Очень красивая!" – восхитилась Светлана Бондарчук. "Сногсшибательная!" – отметила певица Жасмин. "Вот это фигура!" – пришла в восторг Ольга Орлова.
Напомним, что Новый год семья Юдашкиных встречала в Гонконге. Торжественную ночь Марина провела в блестящем обтягивающем коротком платье и на высоких шпильках, сразив подписчиков наповал: "Для бабушки Вы выглядите супер!", "Красотка! Все звезды на небе зажгла!"
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