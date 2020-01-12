Цекало предался любовных утехам со жгучей брюнеткой на пляже

Александр Цекало уверяет, что очень счастлив со своей новой супругой – актрисой и моделью из Казахстана Дариной Эрвин. Паре не мешают заметные разницы в возрасте и комплекции: рост 58-летнего продюсера составляет 167 сантиметров. 39-летняя женщина выше своего мужа на 6 сантиметров.
Поклонники Александра в первое время его романа со жгучей брюнеткой называли ее разлучницей, которая, по их мнению, охомутала мужчину только ради денег. Однако очень скоро Дарина разрушила эти предрассудки. В своем инстаграмм-аккаунте модель регулярно демонстрирует, что чувства артиста к ней максимально взаимны. Она публикует совместные фото и видео, на которых супруги сияют от счастья.
Одна из таких видеозаписей недавно появилась в Сети. На ролике Александр Цекало и Дарина Эрвин запечатлены страстно целующимися на пляже. Где именно они находились – неизвестно.
Продюсер признается, что новая супруга неизменно вдохновляет его. По словам Цекало, она помогла ему пережить творческий кризис. В компании Дарины Александр пытается проводить все свободное время. Кроме того, супруги зачастую дарят друг другу милые и необычные подарки.
Несмотря на то, что Эрвин долгое время занималась актерской карьерой, в последнее время она зарабатывает благодаря своим картинам. Рисунки артистка часто публикует в своем инстаграм-аккаунте.
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