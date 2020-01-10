Обласкавшая Пореченкова Шпица заговорила о любви

По словам Катерины, она уже играла зазнобу героя Михаила в другом проекте. Актеры впервые встретились семь лет назад на съемках фильма "Поддубный". Звезды с первых минут отлично сработались, и в этом заслуга Пореченкова.
"Миша, как мне кажется, со всеми партнерами может наладить контакт: он внимателен, вежлив, а еще у него классное чувство юмора. И вот годы спустя на съемках "Полярного" мы снова бесконечно хохотали между дублями, а иногда и во время них. Прямо как дети, которым палец показать – и на ха-ха пробивает", – обласкала Катерина коллегу по цеху.
Шпица также отметила, что на съемках она не изображает любовь к партнеру, а как будто бы проживает ее. Специальных актерских приемов, которые помогают натурально сыграть нежные чувства, у нее нет. В этом вопросе звезда сериала "Полярный" отталкивается от партнера.
"Я, как и героиня, в этот момент люблю героя. По-другому не представляю, как играть. Но как только звучит "Стоп! Снято!" – я моментально выключаюсь. И не переношу эмоции на реального человека. Вообще, я не смотрю на любовные сцены как на что-то особенное. Это, может, самое легкое и приятное из того, что приходится проживать перед камерой", – цитирует звезду сериала "Полярный" "Русское радио".
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