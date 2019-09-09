Эксперт отчитал Нино Катамадзе после признания в любви к россиянам

Грузинская певица заявила о любви к российским поклонникам. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заподозрил Нино Катамадзе в неискренности.

"Нино Катамадзе решила про россиян вспомнить? В любви признается? А нет ли в этом известной доли лицемерия?" – задался вопросами собеседник "Дни.ру". "Еще недавно она говорила о России как о стране-оккупанте и извинялась перед грузинскими зрителями, что ездит в нашу страну", – напомнил Вадим Манукян.

Эксперт не понимает, что случилось с Нино Катамадзе. "Ей уже недостаточно концертов в Грузии и на Украине? Она снова хочет выступать у нас? Наверное, ей стоит прощения попросить у россиян. А то ведь пустые залы ее встретят", – отчихвостил знаменитую исполнительницу Манукян.

Ранее грузинская артистка, отказавшаяся от выступлений в России на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам. По словам Нино Катамадзе, она тепло относится к слушателям из нашей страны, несмотря на свою политическую позицию.

При этом звезда отметила, что это очень тонкая, деликатная и сверхважная для нее тема. "И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", – цитирует Нино Катамадзе Ura.ru.

Напомним, летом этого года певица заявила, что больше не будет выступать в нашей стране. Этим решением Нино Катамадзе поддержала антироссийские акции протеста в Грузии, прошедшие в конце июня.