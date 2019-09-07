Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить

Решив расслабиться и насладиться последними деньками уходящего тепла, 32-летняя Полина отправилась покататься на велосипеде. Девушка выбрала для себя довольно открытую и простую одежду – короткие шорты, свободную футболку и клетчатую рубашку на пояс.
Казалось бы, ничто не способно омрачить прогулку в такой ясный день, однако незадолго до позитивного снимка артистку ужалило насекомое. Певица сообщила об этом на своей странице в социальной сети Instagram и запросила помощи у поклонников: "За 5 мин до укуса ОСЫ! Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что– то выпить? (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред)
Разумеется, не откликнуться на призыв знаменитости поклонники не смогли. Многие поделились своими рецептами нейтрализации неприятных ощущений.
"Антигистаминые и лед на место укуса", "Да, это больно. Надо сначала промыть место укуса водой, удалить жало, обработать рану. И выпить антигистаминный препарат, чтобы не было аллергической реакции", "Когда кусает оса нужно приложить помидор свежий"– рассказали фолловеры певицы.
Впрочем, коллеги из мира шоу-бизнеса предложили куда более остроумные варианты. Так Сергей Лазарев предложил артистке выпить: " Новозеландский савиньон у тебя в холодильнике ! Справа от входа". Его поддержал Максим Галкин: "Да, выпей – забудешь про укус".
Тем не менее, оценила юмор своих приятелей Гагарина или нет – узнать сложно. Девушка никак не отреагировала на хулиганистые замечания молодых людей.
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