Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта

Информация о госпитализации Гафта появилась в интернете 7 августа. С тех пор о здоровье мэтра российского театра ходит множество слухов. Многие переживают за состояние актера. Впрочем, Ольга Остроумова поспешила успокоить поклонников – не все так плохо, как кажется.
"Ничего, нормально, все стабильно, восстанавливается", – заявила супруга артиста. Она добавила, что несмотря на тот факт, что жизни Валентина ничего не угрожает, забирать его домой пока еще рано. Артист нуждается в постоянном наблюдении у медиков.
Причины госпитализации Гафта Остроумова не стала раскрывать. Тем не менее, в ряде СМИ появились сообщения, что актера увезли в больницу с инсультом. Сначала он оказался в реанимации, а потом его перевели в неврологическое отделение.
Кроме того, ходили слухи, что актера парализовало. Однако, как сообщает телеканал "360", пасынок Гафта Валентин Левитин опроверг эту информацию. Он уточнил, что состояние артиста не ухудшилось, однако период реабилитации завершится еще не скоро.
Помимо этого Левитин добавил, что правая рука у актера действительно стала двигаться хуже. Однако это происходит еще с конца июля.
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