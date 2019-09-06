Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта

Многие знают Валентина Гафта как одного из мэтров отечественной театральной сцены. Тем не менее, никто не вечен, и у актера стали часто проявляться проблемы со здоровьем. Жена артиста рассказала новые подробности о состоянии супруга.



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