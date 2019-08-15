Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта

Артист все еще находится в больнице. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Валентин Гафт стабилен, однако о выписке думать рано.
"Он в стабильном состоянии, но врачи пока о выписке не говорят", – цитирует Ольгу Остроумову НСН со ссылкой на АГН "Москва".
Напомним, около недели назад народный артист СССР Валентин Гафт был госпитализирован с инсультом. Информация об этом появилась в СМИ 7 августа.
В последнее время у 83-летнего народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем. В марте этого года появилась информация, что Валентин Гафт якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту информацию.
Ольга Остроумова – третья официальная супруга Валентина Иосифовича. Впервые мужчина встретил будущую жену на съемках фильма "Гараж", но на тот момент актриса была счастлива в другом браке. Как только спустя пару лет Гафт получил известия о ее разводе, он тут же начал действовать.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Клипы
Мужчина стрелец
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Не моет посуду