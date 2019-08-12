Стало известно о состоянии сраженного инсультом Валентина Гафта

Супруга актера рассказала, что в настоящее время его жизни больше ничего не угрожает. Более того, его самочувствие значительно улучшилось, давление пришло в норму.
Тем не менее, по словам Остроумовой, речи о выписке пока не идет. Она подчеркнула, что они не торопятся, сообщает ФАН.
Напомним, Валентин Иосифович оказался в госпитале с приступом инсульта. По данным телеканала "360", первая информация об этом появилась 7 августа.
Отметим, Ольга – третья официальная супруга Валентина Иосифовича. Впервые мужчина встретил будущую жену на съемках фильма "Гараж", но на тот момент актриса была счастлива в другом браке. Но как только спустя пару лет Гафт получил известия о ее разводе, он тут же решил начать действовать.
От первого замужества у Остроумовой двое детей – Ольга и Михаил Левитины. Артист СССР быстро нашел с ними общий язык и принял как родных.
К слову, своих наследников у актера было всего двое: сын Вадим и дочь Ольга. Мальчика актеру подарила художница Елена Никитина. У них была всего лишь мимолетная интрижка, но благодаря этому на свет родился чудесный малыш.
А вот девочку ему родила вторая супруга – Инна Елисеева. Гафт души не чаял в юной наследнице. Но у судьбы на все свои планы: в 2002 году девушка покончила жизнь самоубийством.
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