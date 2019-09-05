Участник ВИА "Самоцветы" Юрий Петерсон скончался от рака

Умер участник ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя" Юрий Петерсон. Певец трагически ушел на 72-м году жизни.

По данным Life, у артиста была онкология неизвестного типа. Прощание с музыкантом пройдет 9 сентября.