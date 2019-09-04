Виторган поддержал Собчак после критики ее фильма

Хэйтеры восприняли фильм телеведущей "День незнаний" о Беслане как пиар. Ксения Собчак получила в Instagram море оскорбительных комментариев.

Светская львица отреагировала на нападки в свой адрес очень болезненно. По словам Ксении Собчак в соцсети, она давно привыкла жить в окружении агрессии и уже спокойно воспринимала ее, никогда не удаляя злобные замечания. Знаменитость верила, что когда-то настанет момент и разум восторжествует.

Однако в этот раз жестокие слова пользователей соцсети вывели Ксению Собчак из колеи, причинив боль. "Позор тебе, Ксюха", "Не надо было… Лучше "Дом-2" снимай. А еще лучше не снимай ничего", – высказались фолловеры. "Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать", – ответила оплеванная злопыхателями звезда.

Бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган тоже прокомментировал пост телеведущей. Он написал теплые слова в адрес экс-супруги. "Ксюш, ты молодец! Эта работа – твоя гордость. И останется именно она. Пена осядет", – утешил он и пообещал, что когда-нибудь покажет эту картину их сыну Платону.

Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак представила фильм о трагедии в Беслане в День знаний. Повествование в картине происходит от лица очевидцев событий 2004 года. Напомним, утром 1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу в Беслане. Праздник превратился в три дня ада для сотен детей, их родителей и учителей. Более тысячи заложников, 334 погибших, из которых 186 – дети.