У виляющей задом Собчак пропал живот

Ксения Собчак подогревает интерес общественности к своей частной жизни. Говорят, доходы скандально известной телеведущей снизились, и она стремится быть в центре внимания любой ценой – финансовое положение напрямую зависит от популярности.
Недавно блондинка снялась в видео, на котором особо наблюдательные поклонники разглядели округлившийся живот. Фанаты поздравили ее с беременностью. Дальше – больше.
Блогер Лена Миро, хлестко комментирующая жизнь звезд, сделала вывод, что с интересным положением Ксении Собчак и связана свадьба влюбленных, якобы назначенная на середину сентября. Впрочем, не все так однозначно.
В Instagram телеведущая опубликовала ролик: в черном сидящим по фигуре платье, виляя задом, она подходит к магазину, где сталкивается с другими посетителями. Узнав Собчак, те просят о совместной фотографии. После съемки знаменитость скрывается за дверью.
Интернет-пользователи внимательно рассмотрели фигуру блондинки, но признаков беременности не обнаружили. "А где беременный живот?", "Чет беременностью даже не пахнет...", "Мне кажется Ксюша не беременна от богомола", "А писали, что Собчак ждет ребенка. Ниче не видно (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены. – Прим. ред.)," – высказались подписчики. Ксения Собчак ситуацию не прокомментировала.
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