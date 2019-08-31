Расточительная Собчак наняла двухлетнему сыну частный самолет

Многие отечественные знаменитости возвращаются на родину с отпусков. Звезд ждет активная работа. Ксения Собчак не стала исключением.
Этим летом телеведущая провела время на Кипре. Несколько раз слетала в Италию.
Сегодня, 31 августа, Ксения прибыла в Россию. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Собчак опубликовала видео, на котором общается с сыном Платоном на борту частного лайнера. "Прилетели в холодную Москву", – написала знаменитость под видео.
В кадре мы видим только двухлетнего наследника теледивы. Мальчик, судя по всему, только проснулся. Ксения Собчак, находясь за кадром, расспрашивает о снах, которые тот увидел. Стесняющийся камеры Платон рассказал, что "встретил" волка и зайца. "Ты мое счастье!" – несколько раз сказала наследнику телезвезда.
Отметим, многие интернет-обыватели пришли в восторг от маленького Платона. Мальчика назвали очень милым. К слову, нашлись те, кто раскритиковал расточительную Собчак - мол, она роскошно живет, раз уж наняла частный самолет для сына. Ксения Собчак реагировать на выпады недоброжелателей не стала.
"Да уж... В холодную Москву, на частном самолете. Жизнь боль!" – отметил пользователь Сети.
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