Известная актриса перенесла несколько операций из-за съемок в сериале

После выполнения трюков знаменитость не чувствовала рук. Ей пришлось перенести несколько операций. В соцсети она опубликовала видео, в котором подробно запечатлен процесс лечения.
Руби Роуз сообщила, что пару месяцев назад ей заявили о необходимости провести операцию, иначе был высок риск паралича. Выполняя трюки, она заработала две грыжи межпозвоночных дисков. Это грозило страшными последствиями –разрывом спинного мозга.
"Я пребывала в постоянной панике и не чувствовала рук", – призналась актриса. Руби Роуз успокоила поклонников тем, что операция прошла успешно. Звезда поблагодарила медиков за то, что они дали ей возможность работать дальше.
Некоторые фолловеры упрекнули Руби Роуз в том, что не стоило снимать операцию на видео. На это знаменитость ответила фрагментов и фильма: "А вы не смотрели тот эпизод "Анатомии страсти", где они забыли внутри пациента полотенце?". Также она отметила, что после хирургического вмешательства у нее на шее остался шрам "в форме контейнера для конфет".
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