Жена рассказала о состоянии Александра Розенбаума

СМИ переполошили общественность тревожными новостями об Александре Розенбауме: якобы артисту провели тяжелую операцию, после которой тот находится в отделении НИИ онкологии им. Герцена. Данные прокомментировала жена легендарного исполнителя.

Журналисты связались с супругой Александра Розенбаума Еленой Савшинской для прояснения ситуации из-за шумихи вокруг госпитализации и хирургическом вмешательстве. Жена легендарного артиста была немногословна. "Все в порядке. Нет, он не в больнице", – приводит слова Савшинской Teleprogramma.pro.

Однако секретарь Александра Розенбаума Светлана выступила с другой информацией. По ее словам, продюсер попросил не давать прессе никаких комментариев. При этом известие о болезни артиста секретарь не опровергла.

Напомним, накануне, 2 сентября, согласно некоторым данным, Александр Розенбаум перенес сложную операцию в одном из столичных медучреждений. Якобы после хирургического вмешательства певец находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Причем будто бы вначале артиста консультировал невролог. Было подозрение на инсульт, однако специалист диагноз не подтвердил. Впрочем, порадоваться за исполнителя фанатам все равно не пришлось. Ведь оказалось, что Александр Розенбаум якобы находится в отделении НИИ онкологии им. Герцена.

Незадолго до смерти легендарный исполнитель Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил, что Александр Розенбаум якобы тоже сражается с раком.