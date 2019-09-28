Умер на руках: популярного музыканта настигла страшная беда

В семью американского рэпера Снуп Догга пришла страшная беда. Музыкант потерял внука. Малыш скончался в больнице через десять дней после рождения. Трагическую новость сын артиста сообщил в социальных сетях. Причина смерти ребенка не раскрывается.
"Он умер у меня на руках. И это ощущение энергии никогда не покинет меня. Кай хочет, чтобы все вы знали, что он отлично справляется там, на небесах... Давайте все дорожить жизнью и теми, кого мы любим, пока мы здесь", – приводит слова родственника исполнителя "Комсомольская правда".
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Люблю шашлыки.