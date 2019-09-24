Создатель "Симпсонов" скончался при странных обстоятельствах

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Вторник 24 сентября
Лента новостей
13:45
В бутилированной воде для детей нашли запрещенное вещество
13:32
Экологичная мода на Futurum Moscow
13:28
В Москве открылся Третий фестиваль китайской живописи Гунби
13:00
В центре Москвы начали кормить без наценки
12:41
Подставившему Зеленского соратнику дали шанс в России
12:24
Жуткая метель парализовала жизнь россиян (видео)
12:16
В Москве пройдет первый женский инсайт-форум Women Networking
12:07
США "завернули" российскую делегацию в ГА ООН
11:43
Мечтающего о деньгах Зеленского жестко осадили
11:40
Объявлено о возвращении Януковича на Украину
11:29
"Стройная девушка!": Нетребко взбудоражила народ голыми ножками
11:25
Куда пропадает супружеский секс
11:19
Эксперт: выступление Володина – яркое и конкретизированное
11:13
"Я неуравновешенный": Маликов о наркотиках и алкоголе
11:12
"Золотая осень": лучшие сезонные блюда и путешествия по историческим эпохам
11:04
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
10:54
Порошенко устроил разнос отвернувшемуся от НАТО Зеленскому
10:46
Маркл станцевала с южноамериканскими женщинами (видео)
10:12
"Через постель": Собчак затравили за роль у Богомолова
10:04
"Что с лицом?": вид зараженной Гагариной после капельницы вызвал шок
10:02
"За каждый шаг надо платить": сделано неожиданное заявление о состоянии Лукашенко
09:58
Володин призвал парламентариев говорить об угрозах глобальной безопасности
09:55
Соловьев оправдался за ор в прямом эфире
09:49
Кто наживается на скандале вокруг умирающей от рака Заворотнюк
09:05
Ушлая Бузова побила певицу Валерию
08:54
Российских абонентов будут распознавать по фото и голосу
08:50
Оплеванная Волочкова у церкви проболталась о беременности
08:28
Стали известны подробности о сбитых под Хмеймимом дронах
08:26
"Боль адская": актриса Волкова прячет изуродованное лицо после травмы
08:15
Украина замахнулась на Крым
08:15
Кудрявцева прилюдно довела Лазарева до слез (видео)
07:59
Страшные новости о состоянии Заворотнюк вызвали у Николаева вопросы
06:30
Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа
04:08
49-летнюю Клаудию Шиффер закидали камнями
02:35
"Стыдливо избавились": Сергея Жукова погнал в шею влиятельный человек
00:17
"Никогда не забуду этого": знаменитый певец откровенно высказался о связи с матерью Шурыгиной
23:08
В Кемерово загорелся частный дом
22:52
Есть пострадавшие: в центре Петербурга устроили драку со стрельбой
22:27
"Напоминает сифилис!": показавшей грудь Волочковой вынесли суровый приговор
22:10
По вине пьяного водителя в Ижевске погиб мужчина
21:58
Оккультизм или бесплодие: почему Бузова еще долго не выйдет замуж
21:56
"Бесстыжий": Жукова уличили в подражании Киркорову (видео)
21:52
Самоуверенный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
21:51
В Уфе водитель авто сбил 7-летнего ребенка и скрылся
21:44
Андреева решилась на серьезный шаг ради медового месяца с Бондарчуком
21:13
Арматура насквозь проткнула руку жителю Подмосковья
21:01
Исхудала донельзя: за два месяца на чужбине Пугачева изменилась до неузнаваемости
20:43
Экс-муж Арнтгольц показал семейную идиллию
20:31
Раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
20:29
Возвращение Друзя на Первый канал признали позором
20:28
Под Москвой банда подростков избила школьника
19:47
Умерла звезда фильма "Бэтмен"
19:35
Нарушающего закон наглеца Порошенко сняли на видео
19:20
"Молодец, хорошо поработали": Рудковская показала продуктивное утро с Плющенко
18:54
Журналист издания Ura.ru пропал без вести
18:43
"Носик-то мамин": МакSим впервые показала вторую дочь
18:24
Растрепанная Кожевникова увезла сыновей из России
18:21
"Отъезд играет злую шутку": Малышева о заграничном лечении Заворотнюк
18:03
Жигунов проглотил язык из-за случившегося с Заворотнюк
17:58
В Калининграде бомж убил женщину топором и сжег ее труп
17:31
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
17:01
"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой
17:01
Как перестать сравнивать себя с другими
16:51
Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете
16:46
"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике
16:29
Лукашенко получил удар с неожиданной стороны
16:26
Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери
16:24
Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана
16:23
Попавшая в аварию звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" с трудом шевелится
16:21
Асмус сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
16:05
Расстреливали детей: дикие зверства убийц Михаила Круга взбудоражили россиян
15:54
"Вельможные маргиналы": Собчак и Богомолова разнесли за осквернение храма
15:43
Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна
15:43
Алика Смехова пожаловалась на проблемы с младшим сыном
15:38
Первый канал сделал важное заявление о судьбе Александра Друзя
15:33
Катя Лель призвала высшие силы в помощь больной раком Заворотнюк
15:24
В России взлетел спрос на новый iPhone
15:22
"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием
15:21
Когда включат отопление в Москве
15:04
Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу
15:03
Рецепт тыквенного пирога с сырным кремом
14:52
"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика
14:51
Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско
14:40
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Числова
14:28
Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем
14:21
Мороз и снег: россиян предупредили о затяжном похолодании
14:07
"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве
14:00
"Я плакала": экс-любовница Тимати сделала шокирующее признание (видео)
13:54
Счастливая любовь: как построить крепкие отношения
13:50
Раскрыты неизвестные подробности об онкологии у Фриске
13:45
Идеальный муж: как выбрать
13:37
"Тысяч 300-400": Кравец взяла на себя оплату памятника на могиле Началовой
13:35
"Раздевает их на деньги": Агутин раскрыл неожиданную страсть Варум
13:28
Отстранение Зеленского от власти: в Киеве подписан важный закон
13:28
Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях
13:16
"Дело закрыто": восстановлена жуткая картина убийства Михаила Круга
13:12
Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк
12:41
В детском саду Перми детей укладывали спать на пол
12:37
Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля
12:37
"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Идеальный муж: как выбрать
Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов
Беременная жена Тарасова взорвалась после обвинений в алкоголизме
"Ты никому не нужен": Разин жестко приложил Шатунова
Жену Газманова без макияжа облизали с ног до головы
Где справедливость? Обнародованные данные о пенсии Пугачевой шокировали народ
Шоу-бизнес

Создатель "Симпсонов" скончался при странных обстоятельствах

прочитано 91 раз

Продюсер Джоэл Майкл Мендел, создавший мультсериалы "Симпсоны" и "Рик и Морти", скончался в Лос-Анджелесе на 55-м году, пишет газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на Variety. Причины смерти не раскрываются.

Источники сообщают, что все произошло при странных обстоятельствах. Однако вдова продюсера Джуэл Бестроп сделала официальное заявление, подчеркнув, что тот умер от естественных причин. Шокированные коллеги Мендела не верят, что его больше нет.

24 сентября 2019, 13:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Шоу-бизнес

Водонаева больно ужалила отличившуюся Собчак
"Один раз!": брошенный женой рыжий из "Иванушек" взмолился о поцелуе
Не хуже Виталины: сексуальная Казаченко соблазнила Джигарханяна
Народ обомлел от оголившегося 19-летнего "детеныша" Навки

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице

Оперная дива не наладит отношения с близкими
Шоу-бизнес

Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях

Звезда раскрыла неприятные подробности

Шоу-бизнес

"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике

Звезда шокировала россиян
Шоу-бизнес

"Боль адская": актриса Волкова прячет изуродованное лицо после травмы

Артистка опубликовала фото из больницы

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru