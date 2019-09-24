Создатель "Симпсонов" скончался при странных обстоятельствах

Продюсер Джоэл Майкл Мендел, создавший мультсериалы "Симпсоны" и "Рик и Морти", скончался в Лос-Анджелесе на 55-м году, пишет газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на Variety. Причины смерти не раскрываются.
Источники сообщают, что все произошло при странных обстоятельствах. Однако вдова продюсера Джуэл Бестроп сделала официальное заявление, подчеркнув, что тот умер от естественных причин. Шокированные коллеги Мендела не верят, что его больше нет.
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