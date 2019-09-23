Сокрушенная печальной новостью жена Виторгана объявила о раке

Ирина Млодик, супруга прославленного актера Эммануила Виторгана, разоткровенничалась на шоу НТВ "Звезды сошлись". Она рассказала, что у нее был диагностирован рак.

Очередной выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был посвящен актрисе, звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Вот уже на протяжении нескольких недель ходят слухи, что у артистки обнаружена опухоль головного мозга, и она в тяжелом состоянии госпитализирована в один из частных столичных медцентров.

Приглашенные знаменитости обсудили состояние актрисы. В том числе и ее коллега Эммануил Виторган, названный другом семьи Анастасии Заворотнюк. Актера сопровождала супруга Ирина Млодик. Сокрушенная печальной новостью о состоянии артистки, она призналась, что много лет назад у нее тоже был диагностирован рак.

Ирина рассказала, что ей было очень страшно, и она долго не говорила о неутешительном диагнозе своим родителям. "Я, как и любой человек, который встречается с этой болезнью, думала, прежде всего, о своих родных. Я сама не из пугливых. Я достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет я ничего не рассказывала. Папа знал, папе я рассказала. Папа с мамой жили отдельно. Когда мама узнала, конечно, был ужас в ее глазах. Я жестко сказала маме: "Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло", – поведала Ирина Млодик.

Супруга Эммануила Виторгана убеждена, что следует взять себя в руки и настроиться на победу, хотя и очень страшно. "Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому как-то относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, с друзьями. Главное – это быть здоровым. Самое главное в этот момент – не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: "Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит", – рассказала жена Эммануила Виторгана.

Отметим, что Ирина Млодик не только смогла победить страшную болезнь, но и стать матерью двух девочек. Дочь Этель появилась на свет зимой 2018 года, а недавно стало известно о рождении второй дочки Клары. Не секрет, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик прибегли к помощи суррогатной матери.