Разбитого инсультом Гафта отправили в другую больницу

По словам пасынка знаменитости Михаила Левитина, сейчас артист восстанавливает здоровье в очень хорошей клинике. Валентин Гафт чувствует себя лучше.
"Восстановление идет медленно, но главное – у нас появилось ощущения, что оно происходит. Валентин Иосифович потихоньку говорит, может подолгу сидеть на кровати, настроение у него оптимистичное. Но процесс восстановления будет долгим, это уже понятно", – поведал родственник звезды кино.
Недавно Валентин Иосифович узнал хорошие новости. Вышел его сборник "Избранное". В него вошли эпиграммы, проза, стихи, воспоминания и поэмы. Артист очень обрадовался книге, однако в руках ее пока не держал, ждет, когда близкие принесут ему экземпляр. Если динамика будет положительной, то уже через неделю Валентина Гафта смогут навестить друзья, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, о срочной госпитализации знаменитости стало известно в начале августа. Как сообщали СМИ, артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, у 84-летнего артиста был инсульт. Медикам удалось спасти Валентина Гафта.
Отметим, что в последнее время у звезды кино часто возникают проблемы со здоровьем. В марте появилась информация, что народный артист якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту новость.
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