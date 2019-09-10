Поработал языком: Сафронов возбудил парализованного Гафта

"Валентин Иосифович понемногу восстанавливается, уже начинает разговаривать, – рассказал Никас. – Он улыбается, адекватно реагирует на разговор, состояние его намного лучше, чем за неделю до этого, когда я его навещал. Состояние его стабилизируется, и врачи разрешают личные встречи для близких друзей".
В больницу к актеру художник поехал не с пустыми руками. Хотя и без картин, что для него несвойственно. "Помимо меда с моей загородной пасеки и продуктов, которые Валентину Иосифовичу можно есть, я подарил ему шоколадку, на которой изображен Геннадий Зюганов"
Вид сладости возбудил больного Гафта и он захотел сразу же полакомиться шоколадкой. "Валечка заулыбался и попросил тут же открыть ее и попробовать", – вспоминает Сафронов. Актер тут же с удовольствием поработал языком над шоколадкой.
По заверению художника, с больным Гафтом рядом всегда находится домашняя помощница. А его супруга Ольга Остроумова навещает его каждый день. "Она уверена, что он в скором времени муж войдет в строй", – цитирует Сафронова teleprogramma.pro.
Напомним, с конца августа Гафт находится в реабилитационном центре для восстановления после перенесенного инсульта. Некоторые СМИ оценивали состояние актера как тяжело. Но Сафронов призвал им не верить.
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