"Забилась в угол": Гришаева показала испуганную Заворотнюк

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Нонна Гришаева опубликовала невероятно откровенный пост, посвященный тяжело больной Анастасии Заворотнюк. Популярная актриса выложила фотографию звезды сериала "Моя прекрасная няня" и призналась, что та ей приснилась.
"Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...😇😇😇" – написала Гришаева.
Многочисленные подписчики поддержали артистку. Некоторые распространили хештег "няняживи". А кто-то поделился рассказами, что и им якобы снилась Заворотнюк. У интернет-пользователей в голове не укладывается, что такое горе могло случиться с неунывающей артисткой, в жизни которой недавно произошло радостное событие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...������#настязаворотнюк @a_zavorotnyuk
Осенью прошлого года у Анастасии Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, родился долгожданный ребенок – дочь Мила. Счастливой новостью артистка и спортсмен поделились в откровенном интервью для известного глянцевого журнала. Вряд ли кто-то мог знать, что актриса уже была тяжело больна.
Об ухудшившемся состоянии Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Сообщалось, что актриса пребывает в коме в одном из частных медицинских центров Москвы, где ей оказывают паллиативную помощь. Рядом с больной раком артисткой неотступно находятся мать и любимый муж.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не перезвонил после свидания