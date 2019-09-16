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"Забилась в угол": Гришаева показала испуганную Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Отечественные знаменитости прервали молчание об Анастасии Заворотнюк. О звезде сериала "Моя прекрасная няня" высказалась актриса Нонна Гришаева.
прочитано 5037 раз

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Нонна Гришаева опубликовала невероятно откровенный пост, посвященный тяжело больной Анастасии Заворотнюк. Популярная актриса выложила фотографию звезды сериала "Моя прекрасная няня" и призналась, что та ей приснилась.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...😇😇😇" – написала Гришаева.

Многочисленные подписчики поддержали артистку. Некоторые распространили хештег "няняживи". А кто-то поделился рассказами, что и им якобы снилась Заворотнюк. У интернет-пользователей в голове не укладывается, что такое горе могло случиться с неунывающей артисткой, в жизни которой недавно произошло радостное событие.

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Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...������#настязаворотнюк @a_zavorotnyuk

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna)

Осенью прошлого года у Анастасии Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, родился долгожданный ребенок – дочь Мила. Счастливой новостью артистка и спортсмен поделились в откровенном интервью для известного глянцевого журнала. Вряд ли кто-то мог знать, что актриса уже была тяжело больна.

Об ухудшившемся состоянии Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Сообщалось, что актриса пребывает в коме в одном из частных медицинских центров Москвы, где ей оказывают паллиативную помощь. Рядом с больной раком артисткой неотступно находятся мать и любимый муж.

Автор: 16 сентября 2019, 12:01
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