Страдающая Заворотнюк высказалась о смерти Фриске

Болезнь исполнительницы роли няни Вики стала одной из самых обсуждаемых тем. По данным СМИ, у Анастасии последняя стадия рака мозга. Звезду госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому.
Родственники актрисы не комментируют ее состояние. Супруг Заворотнюк отменил гастроли.
Многие вспомнили, что от такой же болезни скончалась Жанна Фриске. Артисток часто сравнивают и практически все сходятся во мнении, что умереть от рака – страшное дело.
Три года назад Заворотнюк выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" пост, посвященный Фриске. В нем актриса сокрушалась о потере.
"Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту. Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте "Минута славы" наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть с Жанной Фриске. И мы ее пригласили, – рассказала знаменитость о коллеге из мира шоу-бизнеса. – Она приехала, как всегда, сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник".
Анастасия добавила, что не все мечты сбываются и "не у каждой истории в жизни счастливый финал". Заворотнюк тяжело переживала уход певицы.
"Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете. Глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким", – написала актриса.
Сейчас звезда закрыла возможность комментирования. Тем не менее многие пожелали артистке скорейшего выздоровления.
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