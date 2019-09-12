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Знаменитая модель шокировала народ прозрачным лифчиком

Зендея. Фото: www.globallookpress.com
Популярная зарубежная модель, певица и актриса из Штатов Зендая удивили поклонников смелым нарядом. На модный юбилейный показ новой коллекции дизайнера Веры Вонг девушка пришла в прозрачном бюстгальтере.
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Помимо уже обозначенной детали нижнего белья, знаменитость появилась перед камерами в длинных свободных черных брюках и серой жилетке на тонких бретелях из прошлой коллекции Веры. Отметим, что не так давно Зендая уже выпустила свою личную линейку одежды вместе с Томом Хилфигером.

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"Золотой" костюм Лопес шокировал народ

В ходе мероприятия многие также отметили еще одну знаменитость, чей облик поразил поклонников. Актриса Ванесса Хадгенс отличилась необычным комплектом.

Девушка пришла на показ в черно-золотистом платье из пайеток-перевертышей и черных ботильонах на высоком каблуке. Дополнила образ серая длинная шубка. Внутренняя часть верхнего предмета вечернего туалета тоже была обшита мерцающими серебристыми пайетками.

Остается только догадываться, насколько удобно было Ванессе. Впрочем, судя по довольной улыбке на лице, девушка отлично провела время в необычном аутфите, сообщает издание Daily Mail.

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Публикация от Zendaya (@zendaya)


В последнее время тренд на необычные образы набирает обороты. Не так давно Дженнифер Лопес засветилась на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Звезда пришла в платье дубайского бренда. Примечательно, что голливудская красотка нарядилась слитком золота. Дополнил образ элегантный, но смелый клатч в виде пачки долларов.

12 сентября 2019, 12:00

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