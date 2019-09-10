Повсюду могильная земля: домработница помчалась к батюшке после жуткой находки в доме Петросяна

Нередки случаи, когда неугодного человека пытаются убрать с помощью темной магии. Домработница Евгения Петросяна обнаружила куклу-вуду в особняке юмориста.

Ольга работает в семье комика уже много лет. Женщина вместе со звездной семьей переживала и взлеты, и падения. И уж конечно она видела, как происходил разрыв Петросяна с Еленой Степаненко. Напомним, что артисты разошлись 16 ноября 2018 года, но споры по поводу их развода до сих пор не утихают.

Никто не мог и подумать, что после разрыва двух юмористов в доме обнаружатся различные атрибуты темной магии. Домработница Евгения рассказала, что во время уборки ей удалось обнаружить не только кукол африканских проклинателей, но и всякие завязочки и мешочки. Все это "великолепие" обязательно было увенчано иголками.

"На косяке, в двери там. Причем они глубоко так посажены, что их просто так не заметишь", – поделилась женщина в интервью Telegram-каналу Mash. Она отметила, что атрибуты порчи находились не в единственном экземпляре. Кукол было несколько и прятались они за разными косяками.

"В мешках солома жженная. Есть даже мешочки с землей, я еще не понимала, что это такое", – поделилась шокированная Ольга. Она рассказала о произошедшем Петросяну, что повергло его в шок. Предположительно, подобные грязные штучки стали происками Елены после развода.

Ольга отметила, что вероятнее всего на комика наложили порчу. После того, как женщина обнаружила жутковатые находки, она незамедлительно обратилась за помощью к батюшке. Служитель храма развеял ее сомнения и подтвердил страшную догадку.

Как сложится дальнейшая судьба комедианта – не ясно. Тем не менее, домработница теперь боится заходить в особняк Евгения.