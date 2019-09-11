Стала известна дата нового концерта Билана в Самаре

Администрация Самары предложила Диме Билану выступить с повторным концертом 8 марта. Выступление артиста вновь пройдет на площади Куйбышева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей власти.
Ранее в Сети разгорелся скандал после публикации видеозаписи с концерта Димы Билана на Дне города в Самаре. По словам очевидцев, артист вышел на сцену в нетрезвом состоянии: показывал неприличные жесты и не попадал в фонограмму.
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