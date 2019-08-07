Очень романтично: Виторган встретил рассвет с Нинидзе

В Stories личного Instagram артист показал романтичный кадр. На нем Максим Виторган запечатлен рядом с девушкой, в которой интернет-обыватели узнали 28-летнюю Нино Нинидзе. Пара позирует на палубе яхты. "Рассвет", – кратко подписал фото артист.
Отметим, что знаменитости отдыхают в Греции. О том, что Максим и Нино уехали на курорт вместе, стало ясно после внимательного анализа их публикаций в соцсетях. Виторган и Нинидзе одновременно обнародовали подозрительно похожие ракурсы и виды: оба сняли лазурную морскую гладь и голубое небо с движущегося судна.
Отметим, что артисты не комментируют слухи о романе, однако связь уже не скрывают. Максим Виторган и Нино Нинидзе недавно совершили первый совместный выход в свет, также артист познакомил зазнобу со своей дочерью от первого брака Полиной.
Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о своем расставании в марте. Ходили слухи, якобы светская львица увлеклась режиссером Константином Богомоловым. С бывшей женой Виторган остался в дружеских отношениях. Вместе они воспитывают сына Платона.
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