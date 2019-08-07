"Я сняла обручальное кольцо": Глюк'Oza высказалась после слухов о разводе

Звезда рассказала почему в последнее время не носит обручальное кольцо. По словам Глюк'Ozы, она периодически оставляет украшение дома, и это ничего не значит.
"Иногда я его снимаю, это зависит от ситуации. Иногда оно мне просто мешает", – заявила артистка.
Наталья не стала скрывать, что в ее отношениях с мужем не всегда все гладко, однако о разводе речи нет. Более того, конфликты между супругами она считает абсолютно нормальным явлением.
"Ну, бывает, конечно, что мы ссоримся. Все-таки мы 15 лет в браке, разное было. С другой стороны, странно, если люди живут вместе, и у них не бывает каких-то разногласий. Тем более и он, и я достаточно сильные личности", – отметила знаменитость.
Глюк'Oza подчеркнула, что муссирующиеся в Сети слухи даже не стала обсуждать с мужем. Разбираться с теми, кто их распространяет, Наталья тоже не собирается. "Такой ерундой заниматься мне еще не доводилось!" – цитирует певицу Глюк'Ozу Super.ru.
Напомним, поводом для появления сплетен о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк'Oza, и Александра Чистякова послужило несколько фактов. Во-первых, звезда переименовала личный аккаунт в Instagram, убрав из названия "Чистякова-Ионова", во-вторых, перестала публиковать фото с мужем и появляться с ним в свете. В-третьих, певица Глюк'Oza перестала носить обручальное кольцо.
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