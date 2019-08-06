Виторган и его новая пассия уехали из России

Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о своем расставании в марте. С тех пор, по мнению некоторых СМИ и заинтересованной общественности, актер публиковал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram посты, в которых явно сквозили горечь и обида. Поклонники были убеждены, что Максим тяжело переживал расставание с женой.
По мнению фанатов, он был практически унижен интрижкой, которую у всех на глазах закрутила Ксения Собчак с режиссером Константином Богомоловым, а непонятная потасовка, в которой якобы поучаствовали любовник скандально известной телеведущей и ее супруг, сыграла против Максима Виторгана.
Впрочем, по мнению тех же поклонников, в этой истории жертвой явно стал именно актер, и теперь к нему относятся куда снисходительнее, чем к его бывшей жене. Поэтому известие о том, что у артиста закрутился роман с молодой актрисой Нино Нинидзе, общественность восприняла с радостью. Блогер Лена Миро, известная своим острым слогом, сразу определила, что новая возлюбленная Максима Виторгана моложе и красивее Ксении Собчак, чего та якобы не может перенести.
Дальше – больше. Особо наблюдательные поклонники и репортеры, внимательно, проанализировав личные странички пары в Instagram, сделали вывод, что те отдыхают в Греции. Максим и Нино обнародовали подозрительно похожие ракурсы и виды: оба сняли лазурное море и голубое небо с движущегося катера (или яхты).
Зато и Виторган и Нинидзе предпочли не показывать общественности друг друга. Пока актеры не афишируют свой роман и не комментируют его. Впрочем, поклонники и журналисты уже сделали определенные выводы.
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