Дочь Виторгана подурачилась с Нинидзе

Накануне Полина Виторган опубликовала в Stories забавный снимок с актрисой. Для фотографии 23-летняя наследница актера натянула на голову белый свитер, а 28-летняя артистка – черную футболку. Судя по всему, девушки хорошо провели время вместе.
Поклонники уверены, что в тот момент за кадром скрывался Максим Виторган. Спустя несколько часов актер показал в личном микроблоге снимок с дочерью, на котором девушка запечатлена в том же свитере.
Напомним, слухи о романе звезд появились в СМИ несколько недель назад. Влюбленные часто появляются вместе на светских мероприятиях. Однако пока они стесняются демонстрировать истинные чувства на публике. Вопросы журналистов о личной жизни пара игнорирует.
Напомним, Максим Виторган был женат трижды. От первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у него есть дочь Полина и сын Даниил. Третья супруга, телеведущая Ксения Собчак, родила актеру наследника Платона.
Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что бывшая жена Максима Виторгана готовится узаконить отношения с режиссером Константином Богомоловым. Согласно неподтвержденной информации, свадебное торжество состоится совсем скоро – 13 сентября.
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