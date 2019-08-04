Звезда "Дома-2" жестоко избила жениха перед свадьбой

Участница телестройки поделилась в Instagram своими переживаниями. Она призналась, что ей очень больно из-за того, что возлюбленный, с которым у нее назначена на октябрь свадьба, ее предал.
Оказалось, Шабарин и Райсон сильно поругались. Из-за конфликта Розалия решила переночевать в другой комнате. Андрей же под воздействием алкоголя вступил в интимную связь с другой звездой шоу "Дом-2" Алиной Никоновой. В итоге парню крепко досталось от избранницы.
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