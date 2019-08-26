"Заставляете задуматься о важных вещах": Собчак наехала на Лопыреву

Телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо поста 36-летний Виктории Лопыревой в Instagram, посвященного опросу, что важнее в женщине -грудь или попа.
"Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела – весьма желательно", – пишет Виктория.
Затем она приводит любопытную статистику, согласно который ответ на вышеупомянутый вопрос напрямую зависит от географии.
Ксения Анатольевна довольно язвительно прокомментировала пост коллеги.
"Какие все-таки сложные,высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке,Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!", – написала Собчак.
После этого в комментариях разделились на два лагеря – подписчики Виктории защищали ее, отмечая, что девушка вполне имеет права интересоваться такими "серьезными" вопросами, тем более, что делает она это в шутку. Сторонники Собчак раскритиковали стремление Лопыревой заботиться только о внешних данных.
Сама Виктория предпочла отмолчаться, никак не обозначившись в комментариях под постом.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Батюшка пристает ко мне
Кому верить Богу или астрологу?
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Отец одиночка
Наши питомцы.
Секс на первом свидании
Девушка снималась в порно
Животные
На что обращают внимание мужчины?