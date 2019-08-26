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"Заставляете задуматься о важных вещах": Собчак наехала на Лопыреву

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак не смогла пройти мимо опроса на страничке Виктории Лопыревой, которая поинтересовалась у подписчиков, что лучше – грудь или попа. 
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Телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо поста 36-летний Виктории Лопыревой в Instagram, посвященного опросу, что важнее в женщине -грудь или попа.

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"Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела – весьма желательно", – пишет Виктория. 

Затем она приводит любопытную статистику, согласно который ответ на вышеупомянутый вопрос напрямую зависит от географии. 

Ксения Анатольевна довольно язвительно прокомментировала пост коллеги. 

"Какие все-таки сложные,высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке,Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!", – написала Собчак. 

После этого в комментариях разделились на два лагеря – подписчики Виктории защищали ее, отмечая, что девушка вполне имеет права интересоваться такими "серьезными" вопросами, тем более, что делает она это в шутку. Сторонники Собчак раскритиковали стремление Лопыревой заботиться только о внешних данных. 

Сама Виктория предпочла отмолчаться, никак не обозначившись в комментариях под постом.

26 августа 2019, 00:01
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