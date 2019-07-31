Любовник Лопыревой развязал войну с бывшей женой за детей

У Игоря Булатова от Таты Карапетян подрастают двое детей: четырехлетний Самвел и годовалая Амелия. Как сообщает Teleprogramma.pro, ссылаясь на источник, хорошо знакомый с ситуацией, несмотря на стремление Булатова общаться с детьми, семья Карапетян не горит желанием подпускать его к ним. Отстаивать свое право быть отцом тот решил через суд.
23 июля, приехав в Москву вместе с нынешней возлюбленной, моделью Викторией Лопыревой, Игорь Булатов был вынужден обратиться в Замоскворецкий районный суд с иском к своей бывшей супруге и органам опеки и попечительства отделов соцзащиты районов Хамовники и Якиманка. Он намерен законным путем добиться разрешения участвовать в воспитании детей.
Напомним, о романе Игоря Булатова и Виктории Лопыревой стало известно в начале года. Тогда пару сфотографировали в Америке, куда влюбленные уехали, чтобы подготовиться к родам модели. Она подарила любовнику сына в феврале. Едва стало известно имя избранника гламурной красотки, как разразился скандал.
Дело в том, что Игорь Булатов умудрился закрутить роман с Викторией Лопыревой, когда его жена Тата Карапетян была беременна. Масла в огонь подлили данные, будто светловолосая чаровница была вхожа в дом Карапетян: была ведущей на их мероприятиях и чуть ли не подругой самой Таты.
Отечественные знаменитости высказались неоднозначно о сложившейся ситуации. Ольга Бузова назвала поступок Виктории Лопыревой "дном", Андрей Малахов отписался от нее в Instagram. Даже друг модели Николай Басков откровенно назвал Игоря Булатова "опасным пассажиром".
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