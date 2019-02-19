Серьезная болезнь заставила Меньшикова пойти на крайние меры

Народный артист борется с недугом. Представители 58-летнего Олега Меньшикова уверены, что вскоре он вернется к работе.

Накануне гастролирующий Меньшиков должен был выйти на сцену в Саратове. Однако встреча со зрителями не состоялась. Звезда почувствовала себя плохо.



По словам представителей артиста, из-за серьезной болезни Меньшикову пришлось пойти на крайние меры и отменить выступления. Однако речь о возврате билетов пока не идет, организаторы надеются, что спектакль будет перенесен на другую дату.

"Уважаемые дамы и господа! В связи с болезнью Народного артиста России Олега Меньшикова спектакль "Оркестр мечты. Медь" 18 февраля 2019 года переносится. Дата переноса будет сообщена позднее. Приносим свои извинения", – заявляют устроители.

Меж тем, в театре Ермоловой, которым руководит Меньшиков, из-за нездоровья актеров отменяются еще несколько концертов. Запись об этом появилась в официальных соцсетях организации. "К сожалению, от травм и вирусов никто не застрахован...", – отмечается в сообщении. Об этом пишет сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что сам Олег Меньшиков свое самочувствие не комментирует. Артист не общается с прессой и аккаунтов в соцсетях у него нет.