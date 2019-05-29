Беспечного Меньшикова выдворяют из роскошной квартиры в центре Москвы

Олег Меньшиков оказался в роли ответчика в суде. У известного актера и режиссера пытаются отобрать роскошную квартиру в центре Москвы. Иск подала жена прежнего владельца.

Иск в отношении Олега Меньшикова был подан еще в прошлом году, однако всплыла странная история только сейчас. Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой приобрел роскошную 170-метровую квартиру в 2005 году. Прежний владелец недвижимости скончался в 1998-м.

Свои права на элитное жилье неожиданно заявила бывшая жена покойного. Светлана Савицкая утверждает, что квартира была приобретена ею в браке. А когда они с мужем разводились, то имущество не делили.

"Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году. Мол, апартаменты были приобретены ею в браке с мужем Владимиром, а после развода пара не делила имущество. Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина просит признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади", - пояснили в суде изданию StarHit.

Суд пока на стороне Олега Меньшикова. В предоставленных документах имени Светланы Савицкой нет. Однако истица не сдается и заявляет, что намерена идти до конца.

Сообщалось, что 58-летний Олег Меньшиков борется с серьезным недугом, зрители отмечают болезненный вид исхудавшего актера. Однако Меньшиков свое самочувствие не комментирует. Артист не общается с прессой и аккаунтов в соцсетях у него нет.

