Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Об экстренно госпитализации Меньшикова сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя.
В результате артист попал в реанимацию. Диагноз, с которым поступил в больницу Меньшиков, не называется. Подробности произошедшего устанавливаются.
Отметим, что некоторые поклонники уже давно переживают за здоровье знаменитого актера. В январе 2019 года Олег Меньшиков принял участие в записи программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тогда многие отметили болезненный вид артиста.
"По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно выглядит", – писали фанаты в Сети.
Олег Меньшиков – известный актер театр и кино, режиссер. Многим россиянам он запомнился по ярким ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем" и других. С 2012 года он занимает должность художественного руководителя театра Ермоловой.
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