Криду врезали за концерт в Крыму

Популярному российскому исполнителю Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. В Службе безопасности страны уточнили, что ограничение было введено еще в 2016 году, сообщает телеканал "112 Украина". Причиной могло стать выступление Егора Крида в Крыму.

Три года назад исполнитель пожаловался поклонникам, что не смог попасть в Киев из Минска. Тогда артиста не пустили на территорию Украины без объяснения причин, пишет "Экспресс газета".