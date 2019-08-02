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Шоу-бизнес

Криду врезали за концерт в Крыму

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Популярному российскому исполнителю Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. В Службе безопасности страны уточнили, что ограничение было введено еще в 2016 году, сообщает телеканал "112 Украина". Причиной могло стать выступление Егора Крида в Крыму.

Три года назад исполнитель пожаловался поклонникам, что не смог попасть в Киев из Минска. Тогда артиста не пустили на территорию Украины без объяснения причин, пишет "Экспресс газета".

Автор: 2 августа 2019, 08:41

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