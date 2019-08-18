"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Воскресенье 18 августа
Лента новостей
20:32
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве
15:51
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
15:18
"Хочу внуков!": Ирена Понарошку сделала громкое заявление
14:47
Звезда фильма "Беспечный ездок" скончалась на 80-м году жизни
14:26
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
13:49
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
13:27
По стопам Закировой: Панайотов высказался об уходе от Лепса
13:01
Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про "блокадницу"
12:32
Виторгана настигла беда на отдыхе
12:21
Сексапильная Лобода устроила горячую вечеринку с друзьями
12:03
"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
11:54
Два жителя Ульяновской области умерли после отравления подсолнечным маслом
11:35
"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг
11:19
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
10:56
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
10:23
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
10:16
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
09:50
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
08:23
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
06:17
Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот
04:33
Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии
02:36
Ученые назвали дату конца света
00:11
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
21:58
"Брак в рамках пиар-акции": расчетливую Собчак вывели на чистую воду
21:40
Знаменитая писательница скончалась в возрасте 90 лет
21:34
"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз
21:20
"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе
21:08
Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром
21:00
В Петербурге неизвестный устроил стрельбу
20:58
Орбакайте устроили выволочку из-за снимков с полуголой дочерью
20:35
"Худая, как селедка": новое фото Гагариной вызвало шок
20:21
"ЕР" обсудит с Минздравом и благготворительными фондами вопрос обеспечения лекарствами
20:10
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
19:48
Один человек погиб: в Башкирии случилось серьезное ДТП
19:29
Рудковская устроила жаркие танцы после похорон Вербер
19:26
"Ночевала на вокзале": Пересильд в откровенном наряде подвергла себя опасности
19:11
"Просто копия": дочь Климовой покорила россиян
19:02
Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы
18:56
В центре Москвы загорелся ресторан
18:45
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
18:27
"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец
18:14
В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
18:03
"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили
17:49
"Давайте без трусов": популярный артист об интимном снимке с Тарасовой
17:40
В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату
17:21
В Новгороде отец проломил череп маленькому ребенку
17:04
"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте
16:48
В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль
16:46
"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова
16:29
"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение
16:23
Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц
16:13
Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings
16:12
Путин наградил летчиков-героев
16:03
Принцесса Нидерландов умерла после продолжительной болезни
16:01
Угрожать России: безумной выходке Трампа нашли объяснение
15:46
Новые подробности о состоянии прооперированного Джигарханяна
15:25
Двое детей пострадали: в Башкирии столкнулись грузовик и мопед
15:23
В Сети появилось видео испытаний уникального российского самолета
14:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года
14:52
46-летняя Наташа Королева готова к рождению ребенка
14:50
Родившая для себя Пересильд высказалась о свадьбе
14:41
Умер культовый российский композитор
14:33
Мусорное будущее человечества
14:22
Россияне массово отказываются от вредных привычек
13:54
Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
13:36
Актриса Юлия Высоцкая объявила об уходе
13:36
Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод
13:27
В "ЕР" обратились в Генпрокуратуру из-за преследования предпринимателей в СИЗО Москвы
13:12
Названа возможная причина отравления людей под Ульяновском
12:47
Активисты МГЕР на митинге КПРФ в Иркутске вступились за пострадавших от паводка
12:35
Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом
12:25
Позарившегося на Крым Зеленского подняли на смех
12:22
Пьяные вусмерть уголовники устроили бойню в поезде
12:09
Пригожин раскрыл тайну последнего разговора с Цоем
11:46
Отец дерзко отреагировал на шумиху вокруг памятника Началовой
11:34
В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"
11:32
"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий
11:22
Отправленного за решетку Порошенко добили новым обвинением
11:06
Знаменитый ученый скончался в своем доме
10:43
Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет
10:38
Раскрыты подробности тайного послания Путина Зеленскому
10:26
"Какой красавец": дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти
10:08
"Вот это арбузы!": Водонаева продемонстрировала свои прелести
10:03
Совет на выходные
09:42
Главные события Москвы
09:29
Маски и наручники: Тарасов подробно рассказал об интиме с Костенко
09:22
Сдавшая позиции Маркл опустилась ниже плинтуса
09:17
Под Москвой ребенок застрял в уличном тренажере
08:52
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
08:16
Морщины и пышные усы хитреца Лукашенко изобразили голой грудью
08:13
Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга
08:01
"Ты ничего не можешь!": Рапунцель бросила Яббарова ради нового ухажера
06:18
Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети
04:08
Маркл завидовала Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
02:02
Дочь Пугачевой и Галкина назвала брата "королем России"
00:23
"Герои": два красавца в форме растопили сердце Кудрявцевой
23:00
Налоговик из Уфы попалась на взятке
22:10
Трамп дал совет Си Цзиньпину
22:02
Муж Бородиной продает свой роскошный внедорожник после слухов о разводе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Главные события Москвы
Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети
Маркл завидовала Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
"Ты ничего не можешь!": Рапунцель бросила Яббарова ради нового ухажера
Морщины и пышные усы хитреца Лукашенко изобразили голой грудью
Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга
Шоу-бизнес

"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Глюк'oZa разместила в социальных сетях фотографию нового образа. Эксперименты звезды со внешностью пришлись не по вкусу читателям "Дни.ру".
прочитано 373 раза

Накануне знаменитость разместила в Instagram снимок, на котором она запечатлена с новой прической. Артистка перекрасила волосы в более темный оттенок и сделала себе короткую челку. 

ПО ТЕМЕ

"Я сняла обручальное кольцо": Глюк'Oza высказалась после слухов о разводе

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем

 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

В подписи к посту Глюк'oZа призналась, что смена имиджа принесла ей "легкость и вдохновение", помогла открыть в себе новую грань. "Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе! А уверенность помогает сворачивать горы, не меньше", – подчеркнула звезда.

Читатели "Дни.ру" раскритиковали новый образ певицы. Некоторые пользователи заявили, что снимок был обработан в редакторе. "Фу, какое неестественное фото, видно, что отретушировала", – написал один из комментаторов. Еще одному пользователю не понравились брови певицы: "На правом фото, если белый парик снять – вылитый Брежнев".

Поклонники поспешили выступить в защиту Глюк'oZы. По их мнению, благодаря челке Наталья Чистякова-Ионова стала выглядеть моложе. "С челкой очень хорошо", "Справа моложе выглядит", "Очень круто ей с новой прической", – поддержали ее подписчики.

Автор: 18 августа 2019, 06:05

комментарии

Политика

"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей

Шоу-бизнес

"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Мечтающую об Украине Лолиту распекли за измену Зеленскому
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах

Проишествия

Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
Политика

До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры

Лидер боится за свою жизнь
Шоу-бизнес

"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков

Продюсера вывели из себя
Шоу-бизнес

"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову

Телеведущая продемонстрировала свою растяжку
Шоу-бизнес

Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения

Певец нарушил правила дорожного движения

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru