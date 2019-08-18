"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах

Накануне знаменитость разместила в Instagram снимок, на котором она запечатлена с новой прической. Артистка перекрасила волосы в более темный оттенок и сделала себе короткую челку.
В подписи к посту Глюк'oZа призналась, что смена имиджа принесла ей "легкость и вдохновение", помогла открыть в себе новую грань. "Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе! А уверенность помогает сворачивать горы, не меньше", – подчеркнула звезда.
Читатели "Дни.ру" раскритиковали новый образ певицы. Некоторые пользователи заявили, что снимок был обработан в редакторе. "Фу, какое неестественное фото, видно, что отретушировала", – написал один из комментаторов. Еще одному пользователю не понравились брови певицы: "На правом фото, если белый парик снять – вылитый Брежнев".
Поклонники поспешили выступить в защиту Глюк'oZы. По их мнению, благодаря челке Наталья Чистякова-Ионова стала выглядеть моложе. "С челкой очень хорошо", "Справа моложе выглядит", "Очень круто ей с новой прической", – поддержали ее подписчики.
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