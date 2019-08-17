"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову

На фотографии, опубликованной в Instagram, Ксения Собчак стоит босиком на возвышении, вытянув правую ногу в сторону. Телеведущая запечатлена в длинном платье свободного покроя. "Балерина из шкатулки", – коротко озаглавила снимок журналистка.
В комментариях к кадру пользователи сравнили телеведущую с балериной Анастасией Волочковой. "Волочкова нервно курит в сторонке", "Общение с Волочковой бесследно не проходит", "Не надо нас обманывать, верхняя нога на ваша, а Волочковой", – принялись соревноваться в остроумии пользователи.
Другие подписчики назвали образ Ксении Собчак хрупким и элегантным. "Очень красивая фотография. Фарфоровая куколка", "Шея, поворот головы, все красиво, молодец!", "Красивое платье, красивая поза, красивый вид", – делились мыслями пользователи.
Напомним, несколько дней назад Анастасия Волочкова не на шутку напугала поклонников. Танцовщица разместила в личном микроблоге снимки окровавленного колена. Звезда не уточнила, как именно она получила серьезную травму.
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