У актрисы "Игры престолов" похитили ребенка

Джозефин Галлин заявила, что 11 августа у нее похитили дочь. Израильские представители власти забрали восьмимесячную Глорию из дома подруги актрисы поздно ночью.

Оказывается, девочка на протяжении трех месяцев жила у ее приятельницы, пока та проходила курс терапии от послеродовой депрессии, на которой настояли социальные службы. Хозяйка дома пыталась препятствовать местным чиновникам, но поняла, что это бесполезно.

За противодействие и нападение на представителей закона ей грозил срок, передает Teleprogramma.pro. Однако она поспешила заснять все на видео, которое позже разместила в Twitter Джозефин Галлин.

"У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночи похищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Эти кадры сведут с ума любого, у кого есть сердце", – написала актриса.

В следующем посте Галлин попросила помочь ей собрать средства на адвоката. Она собирается бороться за дочь и протестовать против действий властей. По признанию девушки, в последнее время она не работала, поэтому сама оплатить все расходы не сможет.

Absolutely heartbreaking! My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback ✡️ distressing and disturbing to watch for those with a heart pic.twitter.com/k1rBaUwmgk