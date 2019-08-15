У актрисы "Игры престолов" похитили ребенка

Джозефин Галлин заявила, что 11 августа у нее похитили дочь. Израильские представители власти забрали восьмимесячную Глорию из дома подруги актрисы поздно ночью.
Оказывается, девочка на протяжении трех месяцев жила у ее приятельницы, пока та проходила курс терапии от послеродовой депрессии, на которой настояли социальные службы. Хозяйка дома пыталась препятствовать местным чиновникам, но поняла, что это бесполезно.
За противодействие и нападение на представителей закона ей грозил срок, передает Teleprogramma.pro. Однако она поспешила заснять все на видео, которое позже разместила в Twitter Джозефин Галлин.
"У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночи похищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Эти кадры сведут с ума любого, у кого есть сердце", – написала актриса.
В следующем посте Галлин попросила помочь ей собрать средства на адвоката. Она собирается бороться за дочь и протестовать против действий властей. По признанию девушки, в последнее время она не работала, поэтому сама оплатить все расходы не сможет.
Absolutely heartbreaking! ���� My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback ��✡️�� distressing and disturbing to watch for those with a heart �� pic.twitter.com/k1rBaUwmgk— josephine gillan (@Officialmarei) 7 августа 2019 г.
Джозефин Галлин стала известной благодаря культовому сериалу "Игра престолов", где исполнила роль проститутки Метеи. До съемок в картине она была актрисой фильмов для взрослых.
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