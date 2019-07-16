Сериал "Игра престолов " получил рекордное число номинаций премии "Эмми"

Фэнтезийный сериал "Игра престолов" получил 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми". Это число является абсолютным рекордом.
Проект представлен в таких номинациях, как "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале", "Лучшая актриса в драматическом сериале", Лучшая режиссура", "Лучший саундтрек" и в ряде других, уточняет ТАСС.
За премию также будут бороться сериалы "Чернобыль", "Убивая Еву", "Острые предметы" и "Поза". Церемония вручения пройдет 22 сентября, передает НСН.
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